Suba del boleto de colectivo: “La empresa pretende aumentar un 120 por ciento”

Tras la reunión que se desarrolló con el Órgano de Control y Monitoreo del SITU (Sistema Integral del Transporte Urbano), en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná, para tratar un posible aumento del boleto de colectivos, representantes de la empresa y los diferentes bloques expusieron sus posturas.“La empresa presentó su análisis de costos para actualizar la tarifa que hace 18 meses que no tiene un incremento”, manifestó la representante de Paraná Futura, Anabel Beccaría, a. Desde nuestra fuerza política vamos a aceptar un acuerdo en la tarifa pero que, resaltó.La actualización del boleto que plantea Paraná Futura, “. EL resto de las fuerzas políticas manifiestan lo mismo, no se puede aprobar una tarifa que supere un 120 por ciento”, dijo.“La prestación del servicio no es buena y no podemos actualizar una tarifa al porcentaje que pretenden. Hoy el boleto ronda los 29 pesos”.En relación a este tema, la a concejal Claudia Acevedo, presidenta del Bloque Radical del Concejo Deliberante de Paraná, valoró: “Buscamos una definición equilibrada y lograr que el valor no sea tan difícil de afrontar por los ciudadanos”.“Sabemos que la empresa también sufrió muchas bajas, de un millón doscientos cortes de boletos pasaron a 30.000, lo que influyen en la rentabilidad”.Por su parte, David Cáceres, Concejal Frente Creer Entre Ríos, sostuvo que “tratamos de aplicar la normativa de acuerdo a la realidad del servicio que tiene Paraná, para poder redefinir tarifas”.“Es algo que va a llevar un tiempo analizar, los bloques tratar que (el aumento) no impacte en la realidad de los usuarios”, concluyó.La empresa encargada de prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros, dio a conocer dos cuadros con estimaciones sobre gastos, costos y lo que debería valer el pasaje de colectivos.En el cuadro se desglosan de manera específica los gastos que tiene la empresa respecto a combustibles, neumáticos, lubricantes, costos por kilómetros, gastos fijos, valores durante la pandemia, entre otras cosas. En ambos cuadros esta destacado la diferencia del precio de la tarifa sin subsidios y con los mismos.