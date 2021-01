Continúa campaña solidaria "Una luz para Vero": necesita un tratamiento en China

Verónica Martínez tiene 41 años y hace cuatro años perdió la vista en el ojo izquierdo debido a que padece la enfermedad de glaucoma que le produce presión ocular. Ahora tiene una visión muy reducida, ya que en su ojo derecho tiene el mismo problema. Necesita viajar a China para ser sometida a un tratamiento de implantación de células madre que permitirán la recuperación de un porcentaje de su visión.Verónica Martínez.Al igual que Renzo Oliva, el pequeño que en 2019 viajó hasta Beijing para recibir un tratamiento similar, Verónica necesita de la solidaridad de la comunidad para poder costear el tratamiento."La mamá de Renzo me paso todos los contactos de los médicos, me contacté con ellos y me dijeron que estoy apta para realizar el tratamiento de células madres", contó y agregó que los profesionales le dieron turno para el 12 de junio de 2020.Para que Verónica se pueda someter al tratamiento, necesita recaudar 50.000 dólares. El costo "incluye el tratamiento, la medicación por seis meses, los vuelos y estadía".Verónica junto con familiares empezaron una campaña solidaria para juntar dinero, "Una Luz para Vero", los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de una transferencia bancaria al 3860130303000068902521 (Banco ICBC) O contactarse a través de la cuenta de instagram @unaluzparavero, donde cuenta su historia.