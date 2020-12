"Una luz para Vero": necesita un tratamiento en China para no perder la vista

@unaluzparavero

Verónica Martínez tiene 41 años y hace cuatro años perdió la vista en el ojo izquierdo debido a que padece la enfermedad de glaucoma que le produce presión ocular. Ahora tiene una visión muy reducida, ya que en su ojo derecho tiene el mismo problema. Necesita viajar a China para ser sometida a un tratamiento de implantación de células madre que permitirán la recuperación de un porcentaje de su visión.Al igual que Renzo Oliva, el pequeño que en 2019 viajó hasta Beijing para recibir un tratamiento similar, Verónica necesita de la solidaridad de la comunidad para poder costear el tratamiento."En junio de este año me operaron de urgencia y la doctora me dijo que el daño del nervio óptico derecho está casi como el izquierdo. Es decir que mi pronóstico es que dentro de un tiempo me voy a quedar ciega", dijo Verónica aVerónica contó que recordó la historia de Renzo, el pequeño que viajó a China y se sometió a un tratamiento con células madre para recuperar la vista. "La mamá del niño, Carla, me pasó todos los contactos y me comunique con un hombre que es el que supervisa el tratamiento"."Estuve en una videoconferencia con distintos médicos de China, mande mis estudios y me informaron que estoy apta para el tratamiento de células madre", señaló.Sobre el tratamiento contó que "es un tratamiento que a partir de células madre se regeneran las células ópticas y puedo llegar a. Tengo fecha el 12 de julio para viajar y debo estar 15 días allá, es por eso que necesito juntar dinero para pasajes, estadía y medicación"Verónica junto con familiares empezaron una campaña solidaria para juntar dinero, "Una Luz para Vero", los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de una transferencia bancaria(Banco ICBC) O contactarse a través de la cuenta de instagramEn este sentido, Verónica sumó que "también vamos a hacer rifas y a vender muchas cosas"."Ayer empezamos con esto y estoy sorprendida la solidaridad de las personas. Con lo poquito que cada uno pueda ayudar, para mi es mucho", culminó.