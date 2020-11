SUOYEM le dijo sí a la solidaridad y participa de Ayudar Hace Bien 2020

Los corazones laten de alegría

Cómo participar

Este 8 de diciembre se realizará la 16º edición de Ayudar Hace Bien. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración.e. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano, pero losEl Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) se suma a la 16º edición de Ayudar Hace Bien y realiza una colecta interna entre sus afiliados."Juntamos alimentos no perecederos y elementos de higiene para luego donarlos a las instituciones, somos muchos los compañeros que trabajamos de esto, siempre apostando a la solidaridad", señaló la secretaria administrativa del sindicato, Mariela Fernández, aEn este sentido, remarcó que "recibimos elementos de limpieza y alimentos no perecederos. Los afiliados pueden traer las cosas de 9 a 12:30 y de 18 a 20 horas".Según contó Fernández, hace tres años que el sindicato participa de Ayudar Hace Bien y es una "sensación muy grande la de poder ayudar"En tanto, Marta Caceres, pro secretaria de acta del gremio dijo que "el sindicato siempre está abierto a la solidaridad"Po su parte, Ayelén Pereyra, una colaboración dijo que "nos tocó la pandemia y tenemos cuidarnos por eso realizamos esta colecta con la mayor seguridad posible".¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando ely sé parte a esta movida solidaria.Los elementos que se necesitan son:Para los hospitales:-Sanitizantes-Lavandina-Guantes-Barbijos-Alcohol-Cremas hidratantes-PañalesPara los comedores:-Tomate-Harina-Fideo-Arroz-Leche-Azúcar-Cacao-Yerba