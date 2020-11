Vecinos reclaman por un caño de agua roto: "Se formó un pozo y es peligroso"

Vecinos de calle Muller, metros antes de llegar a calle Grella, en Paraná, piden solución a un problema que tienen desde hace "un año". Se trata de un pozo, producto de un caño roto que cada vez se profundiza más."Hace más de un año que estamos pidiendo el arreglo del caño agua en la calle. Tenemos que taparlo con escombros, porque se formó un pozo muy grande y es un peligro", expresó aIrma, vecina del lugar."Cuando no tenía las piedras, salía agua continuamente. Además, esta rotura hace que no tengamos agua o que la presión sea muy baja en nuestras casas", dijo y agregó que "nos cansamos de llamar al 147 y no nos dan una solución".