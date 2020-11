Juicio por jurados: "El pueblo no me decepcionó", dijo madre de joven asesinado

El primer juicio por jurados que se desarrolló en Paraná, culminó este viernes con los alegatos de clausura, las instrucciones finales del juez y el posterior veredicto, en el Salón de actos del Superior Tribunal de Justicia de la capital entrerriana."No hablo de la vida de mis hijos, porque es su historia y la cuentan ellos. Yo solo soy una mamá que corrige y marca los errores, haciéndose cargo de sus responsabilidades.", expresó aMaría de los Ángeles Lencina Orozco, mamá de Milton.Si bien todavía no hay una sentencia firme, hoy fue un gran paso", dijo. Iván Caminos fue declarado culpable por el delito de "Homicidio agravado" de Milton Luna, sin embargo, seguirá libre hasta que se dicte la pena final."Los testigos nos sentíamos acechados, porque Caminos estaba libre y no queríamos que nos pase nada. Él gozaba de las garantías de los derechos que tenía, pero y los de mi familia donde quedaban., agregó la mamá de la víctima.Al respecto, apuntó: "Si bien es un paso el que dimos, no estamos tranquilos con que siga libre.La decisión del jurado popular fue unánime y se tomó este viernes al término de tres días de audiencias en lo que constituyó el primer juicio por jurados en Entre Ríos."Siempre dije que iba a buscar justicia por mi hijo, y quería estar presente en la audiencia, pero entendí que, por el protocolo de la pandemia, era imposible. No estoy en contra de la justicia, pero quiero que se modifiquen las leyes", comentó.Al finalizar reiteró "soy muy creyente y siempre tuve Fe en mi pueblo.".