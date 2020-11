"Logramos que nos saquen de la ilegalidad", indicaron desde Mamá Cultiva

Paraná Comerciante destacó los beneficios de aceites y cremas de cannabis

Autorizaron el cultivo de cannabis medicinal y la venta de aceites en farmacias

El Gobierno nacional autorizó el autocultivo controlado de cannabis medicinal, al igual que el acceso de sus aceites y derivados en farmacias autorizadas. Habrá un registro de pacientes que necesiten acceder a los mismos.Desde Mamá Cultiva, una organización que agrupa a madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías que no han encontrado una mejoría con la medicina tradicional y probaron con el cannabis medicinal en sus hijos, celebraron la iniciativa, la cual era esperada desde hace muchos años., Susana Vivas, integrante de Mamá Cultiva, afirmó que "estamos felices, sabíamos que iba a salir y esperábamos este día. Logramos que nos saquen de la ilegalidad y que nos pongan en un lugar donde podamos hacer nuestro aceite para nuestros hijos y estar dentro de la ley".En el caso de Vivas, su hijo, de 30 años, sufre epilepsia refractaria "y toda su vida ha pasado por montones de tratamientos y con ninguno dejaba de convulsionar. Llegó a tener 30 convulsiones por día, no dormía".Finalmente y sobre las consultas que reciben, manifestó que "la gente llega desesperada por sus dolores y en el aceite encuentran un alivio. Sabemos que no los sana, pero mejora la calidad de vida, que es lo que se busca".