Vecinos de barrio Kilómetro 5 y Medio, preocupados por pozo semisurgente

Vecinos de barrio Kilómetro 5 y medio solicitan más información respecto a un pozo semisurgente que se realiza en la zona.



Mercedes Blanc, dijo a Elonce TV que "están haciendo un pozo y estamos en contra. Hace 15 años había agua salada en la zona, no se podía tomar. Después vino el agua dulce. El problema es que en verano nunca tenemos agua. No queremos agua de pozo, sino agua como toda la gente".



Nilda Quiroga, por su parte, expresó que "esto del agua pasa hace muchos años. Antes teníamos inconvenientes porque se tapaban las cañerías, se rompían los termotanques. Para lavar la ropa había que usar mucho jabón. Tomar agua era asqueroso por lo salada que estaba. Hace 10 años que nos cortan el agua también".



Hugo Cepellotti, indicó que "estamos preocupados por el pozo que se está haciendo en el barrio. No sabemos bien para qué es. Creemos que inyectará agua salada a la red de agua potable. Queremos que se nos certifique qué calidad de agua nos llegará". Elonce.com