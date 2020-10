Se restableció el servicio de colectivos en Paraná: La palabra de los usuarios

Alrededor de las 14 horas de este martes, se restableció el servicio del transporte urbano en Paraná y área metropolitana, luego de tres días de paro.Los principales afectados fueron los usuarios, que tuvieron que buscar alternativas para asistir a sus lugares de trabajo y demás obligaciones.una vecina de Paraná mientras esperaba en una garita el colectivo."Hay mucha gente que se va caminando, no tiene otra opción, porque en algunos lugares le descuentan el día", comentó.Vale recordar que los choferes de transporte urbano de pasajeros de Paraná mantenían una medida de fuerza por la falta de pago de los haberes de septiembre por parte de la empresa Buses Paraná. Si bien Secretaría de Trabajo de la Provincia había dispuesto el viernes la conciliación obligatoria, no hubo servicio de transporte durante todo el fin de semana.En tanto otro ciudadano de la capital entrerriana, coincidió y dijo que "me afectó de manera negativa. Vivo en el barrio Rocamora y me tuve que venir caminado".Y agregó que "la frecuencia de los colectivos no se respeta, generalmente llegan tarde. Suelo venirme caminando al trabajo y a la vuelta si me tomo una unidad, porque no son confiable los horarios".Las empresas pagaron la diferencia que faltaba para completar el 50 por ciento de los haberes de septiembre, mientras que el 50% restante lo abonarán al tiempo que ingresen los subsidios nacionales.