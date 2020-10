Afirman que "ya cerraron siete jardines maternales privados" en Paraná

Alejandra Sosa, dueña de un jardín maternal

, afirmó aque "hace un tiempo atrás decíamos que la situación era desesperante. Imagínense lo que es a poco de terminar el año. Son siete meses que estamos sin poder trabajar, generando miles de dudas. Nos exigen como si estuviésemos trabajando al 100 %, o sea que tenemos que cumplir con nuestras docentes, pagar alquileres y vivir. Esto no da para más".Los sueldos salen "de muy poquitos papás que pueden seguir colaborando con el jardín. Estamos próximos a terminar el año, por lo que ya se va a terminar ese aporte".Dijo que están "con la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, no tenemos ninguna respuesta de nadie. Hacemos rifas y las ventas habidas y por haber. No sabemos qué más inventar por los gastos que tenemos".Mencionó que "ya son siete los jardines maternales privados que han cerrado en Paraná. Y con cerrar no se termina el problema, ya que para poder