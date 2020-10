Vecinos reclaman por un caño de agua roto: "Parece una fuente"

"Parece una fuente"

"Vivir sin agua" en tiempos de pandemia

"La pérdida de agua, que es potable, comenzó el sábado, pero originariamente el problema viene de diciembre del año pasado que perdía poca agua. En julio vinieron a arreglarlo pero rompieron el caño de la cloaca, el cual quedó abierto", explicó Karen, una de las vecinas damnificadas por la falta del servicio."Como el caño de agua quedó expuesto, se volvió a romper y desde el sábado no tenemos agua", agregó en diálogo con. Tras ello, señaló que estuvieron llamando al 147 "pero nadie nos atendía. Recién hoy pudimos contactarnos para hacer el reclamo, pero de aquí que lleguen a arreglarlo es otra cosa".Por su parte, Ezequiel alertó sobre los peligros que implica que hayan dejado un pozo abierto. "Es profundo y en esta zona juegan los chicos. Además de noche no hay luz ya que el foco no anda y queda todo oscuro", dijo y aclaró que el reclamo por el caño de cloaca roto "lo venimos haciendo desde julio; pero estamos a la espera"."Es complicado estar sin agua", sentenció Luz al recordar que entre las principales recomendaciones para evitar el Covid 19 está el lavado de manos frecuente y la higiene en general. "Vas al supermercado a comprar bidones pero se te van en horas. Tengo un nene de dos años, y tenemos que irnos a la casa de mi mamá para bañarnos. Hoy en día como está el tema de la pandemia no podemos vivir sin agua. Esperemos que este reclamo sirva para algo", puntualizó.