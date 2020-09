Trabajadores del Hospital San Martín marcharon para pedir apertura de paritarias

Profesionales autoconvocados



En el Día de la Sanidad, profesionales del Hospital San Martin de Paraná se movilizaron este lunes a partir de las 17, para solicitarle a las autoridades una recomposición salarial y la autorización de las licencias profilácticas. La concentración comenzó en la Catedral y se dirigieron hasta el Ministerio de Salud, de la capital entrerriana."Venimos a reclamar por un salario digno. Que se otorguen las vacaciones profilácticas y los francos que están suspendidos. Tenemos mucho miedo, estamos atendiendo a compañeros que están internados, la gente no es responsable con las salidas", expresóuna enfermera.En tanto, otro enfermero que asistió al reclamo, dijo que "estamos reclamando que nuestro trabajo sea reconocido. Formamos parte de un equipo de salud que hasta hoy se siente olvidado, necesitamos que reconozcan el trabajo del equipo de salud por nosotros y por nuestras familias".Muchos profesionales asistieron a la marcha con sus familias. Respetando un protocolo y las medidas de seguridad."Hace 28 años que soy enfermera, estamos pidiendo mejores condiciones laborales. Queremos sentirnos seguros, tenemos lo mínimo e indispensables en los servicios, hay poca mano de obra", agregó una trabajadora del Hospital de los consultorios externos.Mabel Varisco, jefa de Sala de Covid-19 comentó que "esto surgió ante una necesidad del Hospital San Martin, mucho tiempo estuvimos abandonados por los gobiernos que pasaron. Hoy salimos a que nos escuchen"."Estoy a cargo del primer piso de aislamiento de covid y desde que comenzó la pandemia, nos cambió la vida a todos. Los momentos que tuvimos que pasar son incontables, pero esto no es una consecuencia de esta situación, es una desidia de hace muchos años y hoy se ve refleja esta situación", remarcó.En la marcha están presentes "enfermeros, médicos, técnicos, gente de la asistencia, mucamos. El único reclamo en común son los salarios. Hace más de un año que no tenemos aumento, para hacer una comparación, el año pasado cobramos entre 500 y 600 dólares, hoy no llegamos a 200"."Un enfermero que recién ingresa cobra entre $28.000 y $30.000, por ocho horas días, 40 semanales y 160 al mes", señaló.Sobre la cantidad de profesionales contagiados de coronavius, dijo que "tenemos un 20% más o menos de compañeros enfermos. Hoy en día tenemos dos enfermeras en el hospital y dos en Clínica Modelo en una situación critica por el covid-19"."No tenemos recambio de personal para las personas que caen enfermas pro coronavirus. En mi sala, ese 20% equivale a cinco enfermeros que caen de 20, es imposible tapar ese agujero".Por otro lado, una trabajadora de la parte de cardiología, le comentó aque "vinimos todos los compañeros del área. Tenemos muchas expectativas con esta movilización, vamos a conseguir algo".Nicolás Erbetta, agregó que "cuando estamos aislados por cuestiones del covid-19, nos descuentan los días".Los profesionales, escribieron un petitorio para que las personas conozcan cuáles son sus reclamos y la situación que están atravesando. Además, será presentado, mañana martes, a las autoridades del Ministerio de Salud de Entre Ríos.