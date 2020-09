Con "agotamiento y tristeza", enfermeros se manifestaron en el centro de Paraná

Cansada, agotada y triste

Enfermeros realizaron este lunes movilizaciones en el marco del Día Nacional de la Sanidad. En la capital entrerriana la manifestación se concretó en Plaza 1° de Mayo.El presidente de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos, Roberto Ramírez, señaló aque "el tema salarial es uno de los puntos de protesta, otro es la reivindicación de la profesión de los enfermeros, que se nos reconozca a nivel social y político; que reconozcan el trabajo de las personas que estamos en la primera línea de la batalla".Puso de relieve que "un sueldo de un enfermero no llega a la canasta básica inicial, por lo que busca una opción para mantener a su familia. Estamos con doble y triple empleo. Algunos buscan una alternativa de docencia para poder mantenerse".Al resaltar el pedido que hacen para una Ley de Enfermería, explicó que apuntan "a la reivindicación del profesional, porque hoy hay solamente dos categorías". Por ello reclamó que se tengan en cuenta "los licenciados, especialistas, magister y gente que realmente se capacita, con años de estudio y pagándonos nuestros propios cursos".Ramírez precisó que "en Entre Ríos hay 4.400 enfermeros en el ámbito público. Se suman quienes trabajan en la parte privada y también hay muchos domiciliarios, sobre los cuales no tenemos datos certeros"."Queremos abrir la puerta para que se presente el proyecto de Colegio de Enfermería para que nuclee a todos", completó.Por su parte, una enfermera del hospital San Martín con 25 años de servicio comentó aque "he pasado por todos los pisos y ahora estoy en consultorio externo".Interrogada acerca de cómo está atravesando la pandemia, contó: "Cansada, agotada y triste. A veces no podés hacer mucho, el cuerpo no te da y no sabés cómo darle un alivio a la gente y que te entienda que también vos sos un ser humano"."Fui hisopada el miércoles pasado porque presenté 37,7 de temperatura. El domingo me avisaron que soy Covid negativa. Hoy vuelvo al trabajo, pero se sigue con el agotamiento, el dinero no alcanza, el cuidado de la familia y los nietos", cerró.