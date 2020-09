Niño recuperó su bicicleta: Se la robaron cuando quiso ayudar a un chico

El caso

Durante la tarde de este martes, Santiago un niño de 12 años pudo recuperar su bicicleta.la mamá del menor."No se le debe robar nunca la ilusión a un niño. Pensamos que por ahí no la íbamos a recuperar, por suerte la tiene de nuevo" dijo, y agregó que "durante la tarde la trajeron los policías".Santiago andaba en la bicicleta junto a su primo, el pasado 22 de julio, cuando se le acercó un chico y se la robó. Sucedió en calle Fernando Fader de la ciudad de Paraná."Una tarde mi hijo estaba andando en bici y en calle Roldan. Un chico le preguntó si no había visto un celular, cuando mi hijo se acerca decirle que no, se la sacó", recordó.Al respecto, comentó que "se abusó de la inocencia de mi hijo, tiene 12 años y se acercó a ayudarlo. Pero ahora él está feliz y nosotros estamos muy contentos".