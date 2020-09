Recambio de temporada: Cuánto cuesta lavar los acolchados y ropa de abrigo

Lavanderias de Paraná ya se preparan para comenzar a lavar los acolchados y diversas ropas de abrigo debido a que falta poco para la primavera y con ella las temperaturas un poco más cálidas."Las personas en esta época comienzan frazadas para lavar y así guardarlas hasta el próximo invierno" señaló aun trabajador de un lavadero de ropa ubicado en calle Belgrano.En este sentido explicó: "El precio de los acolchados varia según el tamaño y el tratamiento que quiera darle cada cliente, uno común de una plaza cuesta alrededor de 350 pesos".En cuanto al costo del canasto de ropa indicó que "sale 200 pesos, pero también ofrecemos otras opciones más económicas, muchos taren solo a secar y eso cuesta la mitad. Hay otros que lavan la ropa acá y en sus hogares la seca, entonces el precio también es menor".Si bien el trabajador de la lavandería contó que la demanda bajó mucho debido a que las personas prefieren no salir, también explicó que "con el cadete pudimos abarcar otras zonas que antes no llegábamos, la mayoría de nuestros clientes siguen siendo del centro. Son personas mayores, que no cuentan con espacios para colgar la ropa".Sobre las medidas de precaución por el coronavirus resaltó que "utilizamos muchos elementos de higiene para desinfectar la ropa. Además, les explicamos a los clientes es que barbijos no lavamos. Esos son elementos personales que los tiene que lavar cada uno. Tampoco mezclamos las prendas de diferentes personas".