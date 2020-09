La historia de Hugo: Una vida marcada por su pasión hacia la metalúrgica

Cada 7 de septiembre se conmemora el Día del Metalúrgico en Argentina en honor al nacimiento de Fray Luis Beltrán que nació ese día de 1784 en Mendoza. Fue un fraile argentino devenido en metalúrgico, con conocimientos de química, matemáticas y mecánica y que jugó un rol importantísimo como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de Los Andes liderado por San Martín.Hugo, es un paranaense que hace más de 40 años se dedica a la metalúrgica."Quiero mandarle un saludo a todos los colegas metalúrgicos que hoy festejan su día. No es el mejor momento, pero siempre tenemos ganas de trabajar y salir adelante", expresHugo."Hace 40 años que tengo mi taller, pero en el oficio estoy hace 43. Siempre recuerdo mis inicios y agradezco a las personas que me enseñaron de este trabajo. Comencé como un peón y aprendí de herrería y metalúrgica", dijo.Y agregó que "toda mi vida estuvo marcada por este trabajo. Todo lo que soy y que logré fue por la metalúrgica. Me gusta trabajar de esto, soy feliz, no puedo quejarme. Yo trabajo despacio, pero siempre constante"."Me dicen que soy muy tranquilo para este trabajo, pero cuando uno hace lo que le gusta, le sale de manera natural y va despacio", comentó.A su vez, Hugo mencionó que "siempre me vinieron a buscar de las escuelas técnicas para que de clase. Pasó un tiempo hasta que me decidí, pero gracias eso estoy por jubilarme de docente"."Es bueno enseñar lo que uno sabe y no ser mezquino con lo que aprendimos", finalizó.