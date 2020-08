Paraná en fase 3: "Restringimos actividades para evitar la circulación"

Luego de que la ciudad sea declarada en Fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad aclaró antecomo rigen las nuevas medidas en Paraná."Paraná, área metropolitana y Gualeguaychú pasaron a esta fase de aislamiento, por las recomendaciones de las autoridades de salud y el COES", explicó Testa aY aclaró: "el DNU que emitió nación es aplicable, no hace falta un decreto del municipio".En Paraná fueron restringidas las actividades de centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de persona."Estas actividades se suspenden ya que pasamos en una etapa de aislamiento, y hay que evitar la circulación de personas", indicó.A su vez, señaló que "hoy también salió un decreto provincial que dentro de lo que es el aislamiento ha exceptuado algunas actividades como el comercio minorista, obras de construcción, oficios, actividad bancaria, etc"., lo que no funciona son los servicios interurbanos", remarcó."El horario es continuará el mismo que ya estaba habilitado", indicó.El funcionario remarcó que aumentaran los controles de tránsito y "se solicitará el permiso de circulación".Además, mencionó que las profesiones liberales pueden continuar realizando sus actividades sin inconvenientes.Por otro lado, el funcionario resaltó que las oficinas municipales funcionarán con guardias mínimas, "volvemos a la misma fase de cuando estábamos en aislamiento."Las reuniones y sociales siguen suspendidas, en el decreto provincial de hoy quedan prohibidas las reuniones sociales hasta diez personas", dijo.Al finalizar contó que "el concepto básico es que estamos en el marco de un DNU presidencial que nos pone en una situación de aislamiento"