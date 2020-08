Conflicto por colectivos: UTA decidió "rechazar la propuesta de la empresa"

Sergio Groh, secretario gremial de UTA,

Se cumplieron 44 días sin colectivos en la ciudad de Paraná. Bajo advertencia de rescisión del contrato de concesión, el intendente Adán Bahl intimó este miércoles a la empresa Buses Paraná a retomar el servicio de transporte urbano en 72 horas.En ese sentido,El resto se pagaría cuando se acredite en las cuentas de las empresas el primer pago de la Resolución 140 o su reemplazo. Asimismo, propusieron abonar en cuatro cuotas las sumas adeudadas y el aguinaldo.indicó aque thora la ha hecho pública, lo que nos parece no serio por parte de la empresa. Nos hicieron a nosotros la propuesta vía telefónica y después, en horas de la noche, hacerla por escrito en forma pública, no es para nada serio".Groh entendió que"La empresa está proponiendo pagar lo que resta del 50 % del sueldo del mes de julio, de ese 50 % el viernes la empresa ha entregado a todos los trabajadores 13.500 pesos. Dependiendo de la antigüedad de cada trabajador, quedaría alrededor de 15 mil pesos más que la empresa tiene que pagar. Quiere poner 15 mil pesos y que se salga a trabajar. Si esto es un esfuerzo, a mí me parece que no es nada serio lo que propone. La hemos rechazado".Está queriendo imponer estas condiciones y no vamos a aceptar. Si la empresa hace una propuesta seria y nos notifica como corresponde, en ese caso sí vamos a asistir".Nosotros queremos que el dinero le llegue al trabajador. A todo esto, lo generó la empresa, que está debiendo plata desde el mes de diciembre del año y nunca se puso al día. Nosotros siempre hemos querido colaborar, poner un granito de arena, hemos llegado hasta acá en esta situación. Pero ya no da para más", expresó.