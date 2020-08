Colectivos:Empresa realizó propuesta salarial y dijo que "es el máximo esfuerzo"

Se cumplieron 44 días sin colectivos en la ciudad de Paraná. Bajo advertencia de rescisión del contrato de concesión, el intendente Adán Bahl intimó este miércoles a la empresa Buses Paraná a retomar el servicio de transporte urbano en 72 horas.Al respecto, Daniela Brumatti, gerente operativa de Ersa Urbano Paraná-Santa Fe, expresó aque "Se propone pagar ahora el 50% de los sueldos y el resto cuando recibamos los aportes nacionales, que todavía no hemos percibido. Después habría una oferta de cuatro cuotas para el pago del aguinaldo y la deuda de los montos atrasados.".Explicó que "el municipio propuso, de manera informal, hacer un préstamo a la empresa, el cual se debía devolver en diciembre de este año. Sería trasladar el problema para más adelante. Esto no lo resuelve. Si hoy ofrecemos pagar en cuatro cuotas cuando terminemos tendremos que empezar a devolver el dinero al municipio. Con ese dinero que nos ofrecen cubriríamos solo el 50% de lo atrasado, cuando hoy se habla de lo atrasado, más los sueldos, más el aguinaldo".", agregó.Ambos gobiernos han reconocido esta deuda porque han solicitado al Ministerio de Transporte de la Nación fondos diciendo que la situación financiera de la ciudad era compleja, que era de vieja data, que no podíamos asegurar un servicio de calidad por la deuda que estábamos teniendo, que no estábamos teniendo rentabilidad alguna".Comentó que Ersa no pidió conciliación en la Secretaría de Trabajo, sino que"Hasta ahora no nos ha citado, no se ha organizado ni fecha ni horario para esta reunión", dijo.Aseguró que en 44 días que lleva el conflicto "nunca fuimos citados a la Secretaría de Trabajo, nunca se nos llamó. Desde que arrancó esta crisis hemos pedido un montón de veces que el gobierno municipal citara al SITU para poder destrabar esta situación y recién nos notificó la semana pasada de que el SITU lo citó para el 18 de agosto. Se siguen corriendo los plazos y postergamos la solución para más adelante"."El problema que tenemos acá es que a la solución la estábamos buscando desde un lado. Solo la busca la empresa sin colaboración del poder concedente.", señaló.Brumatti también se refirió al plazo de 72 horas que dio el municipio para que vuela el servicio y resaltó que"Dentro de lo que es la ordenanza del marco regulatorio que implica el pliego de la licitación, hay una ecuación de costos que se debe contemplar y tener en cuenta a los efectos de establecer las tarifas y teniendo en cuenta los subsidios que perciben las empresas. El precio del boleto no depende de nosotros, lo ejerce el estado. En virtud de eso tiene que respetar la ecuación de costos para que la ecuación sea rentable. Esto se perdió. Las tarifas de los boletos dejaron de ser las reales y necesarias para poder sostener el sistema y esto no se compensó con aportes locales para que la ecuación diera como corresponde según la Ordenanza", finalizó.