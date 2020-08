44 días sin colectivos: "Queremos trabajar y llevar el pan a nuestras familias"

Bajo advertencia de rescisión del contrato de concesión, el intendente Adán Bahl intimó este miércoles a la empresa Buses Paraná a retomar servicio de colectivos urbanos en 72 horas.Cumplidos 44 días sin servicio de colectivos urbanos en Paraná y el área metropolitana, un conflicto por el cual los usuarios son los más perjudicados, desde la prestataria del servicio aseguraron que "cargar la responsabilidad en la empresa no es la forma" de solucionar el conflicto."Los afectados somos los trabajadores y los usuarios", aseguró ael delegado de UTA en ERSA, Carlos Maidana. "Seguimos en la lucha y a la espera de respuestas por parte del municipio y principalmente de la empresa, porque somos empleados de la empresa", remarcó.Según explicó el trabajador, la empresa abonó, la semana pasada, 20.000 pesos a cada trabajador por lo que faltaba del mes de julio y 13.500 pesos por agosto. Pero se les adeuda el aguinaldo y montos que arrastran del año pasado "por acuerdos firmados e incumplidos y días descontados por paro"."Simplemente reclamamos por lo que nos corresponde a los trabajadores y la situación se torna cada vez más desesperante porque nos están pagando a cuenta gotas; te endeudás y es toda una cadena por la que no sabemos cómo pagar las deudas y llevar la comida a nuestras familias", evidenció el trabajador del volante."Queremos volver a trabajar, volver a llevar el pan a nuestras familias, y solucionar el conflicto lo más rápido posible para que los pasajeros vuelvan a tener colectivos", sostuvo Maidana.Consultado al chofer qué pasaría si se cae el contrato de concesión a la empresa, éste avizoró que "sería complicado porque con la situación en la que está el país, no sabemos qué otra empresa pueda llegar a venir, si a los colectivos los van a dejar o se los van a llevar".Mientras, los trabajadores se mantienen "es una lucha diaria y la tolerancia se termina porque no cumplieron con las promesas de pago". "La empresa no está haciendo los aportes, Anses no nos paga las asignaciones familiares y hasta hemos organizado colectas de comida para llevarle a los compañeros que están más complicados; nos damos una mano entre todos para tratar de sobrevivir", comentó el chofer.