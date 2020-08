Colectivos: Bahl intima a la empresa y advierte sobre rescisión del contrato

. "Este es el primer paso para que se restablezca el servicio, o eventualmente iniciar el plazo de caducidad de la concesión", argumentó ael intendente de Paraná, Adán Bahl.Cumplidos 43 días sin servicio de colectivos urbanos en Paraná y el área metropolitana, un conflicto por el cual los usuarios son los más perjudicados,y mi obligación es defender los intereses de los paranaenses, no de los empresarios", argumentó el mandatario municipal. Y continuó:porque los vecinos de Paraná vienen soportando distintos momentos, como el actual, desde hace muchísimos años y es imposible seguir con esta situación durante 40 días".. Y en se sentido se mostró a favor de "encontrar una solución en defensa de nuestros habitantes y demostrar que el municipio está del lado de la gente, no de las empresas". Según dio cuenta, este viernes mantuvo una reunión con los empresarios, en la que les advirtió "que no iba a llevar adelante más acciones si no teníamos el transporte en funcionamiento".

"Esta carta documento es un proceso de inicio de un posible proceso de caducidad de la concesión del servicio"

"Esperamos que la empresa reflexione y no siga jugando a la escondida, cambiando el arco permanentemente porque con nuestra gestión eso no va a ocurrir", sentenció el intendente Bahl.De acuerdo a lo estipulado, la comuna de la capital entrerriana "seguirá los plazos legales previstos en el pliego de concesión del servicio"., alertó aAl dar cuenta de la existencia de "distintas alternativas en estudio", Bahl remarcó: "No tenemos compromiso con ninguna empresa, siempre vamos a estar en defensa de los intereses y servicios de los paranaenses porque este servicio esencial tiene que brindarse"."Los fondos de los subsidios nacionales y provinciales llegaron en justa medida, y lo que no aparece es el servicio;", reprochó el mandatario municipal.Desde el 1° de julio, los choferes de colectivos iniciaron un paro de actividades en reclamo de salarios adeudados y la empresa Buses Paraná (integrada por ERSA Urbano y Transporte Mariano Moreno) dejó sin servicio de transporte público de pasajeros a la ciudad de Paraná y el área metropolitana.