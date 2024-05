Las lluvias y la “chicharrita” retrasaron la cosecha de soja en región agrícola

Economía Vuelven a rebajar la proyección de cosecha de maíz por la chicharrita

Maíz tardío: cosecha dos meses antes por el temor a la “chicharrita”

Por el mal clima y la “chicharrita”, quedaron superpuestas las recolecciones de soja de Primera, la de Segunda, el maíz temprano y el tardío. “Cosechar así es una locura. Nunca había sucedido”, advierten en la principal región agrícola.No obstante, en la última semana se recolectaron 500.000 hectáreas de soja de primera, pese al mal tiempo.En tanto, la entidad santafesina anticipó que habrá un tiempo estable hasta el lunes, cuando volverían las precipitaciones por algunas horas, en principio.“La inestabilidad amenaza sobre todo al centro este de la región central. Los pronósticos de corto plazo no prevén precipitaciones de consideración durante la primera semana de mayo. El martes vuelve a mejorar el tiempo”, describió el informe.“Según las recientes proyecciones internacionales, el forzante Niño ya casi no ejerce influencia, está dando paso a una corta neutralidad y finalmente a una nueva Niña”, dijo el consultor de la BCR, Alfredo Elorriaga.Este año, apenas se termine con la cosecha del maíz temprano se seguirá inmediatamente con la del tardío. “Se está planeando comenzar la cosecha a mediados de mayo, cuando en un año normal la cosecha del tardío recién empieza en julio”, indicó el reporte.La recolección va a adelantarse, sobre todo en los sectores de la región más afectados por la plaga: centro sur santafecino y el sudeste cordobés.A su vez, durante esta semana, los técnicos manifiestan el temor a mayores pérdidas. “Comienzan a verse muchas plantas quebradas. Aparte, la diferencia que hay dentro de un lote es atroz entre espigas afectadas por Spiroplasma con las no afectadas. Las afectadas no pesan nada. El resultado de cosecha puede ser una gran decepción”, dijeron en el área.