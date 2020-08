"Efecto Itaipú": Cuándo impactará en el repunte del río Paraná

El curso de agua, que continúa en bajante, registró un centímetro menos que la última medición de ayer, y 39 centímetros menos en relación a los valores de principio de mes.Al respecto, el director provincial de Hidráulica, Cristian Gietz, confirmó aque"Es la tercera vez que se abrirán las compuertas de las represas brasileras en lo que va de la bajante. De hecho, Itaipú realizó, la semana pasada, una liberación adicional de caudal, que no fue por vertedero como la vez anterior, sino que lo hizo turbinando, es decir, que se genera energía con el agua que emite. Y aguas abajo, el efecto es el mismo porque es agua que llega y circula por el cauce del río", explicó el ingeniero.El funcionario sostuvo que. "Hasta bien entrada la primavera, recién habrá un comportamiento más habitual al que el paranaense está acostumbrado para ver la costanera con el río bien potente y poderoso", avizoró."Para el trimestre agosto, septiembre y octubre, con respecto a la cuestión climática, para las cuencas del Paraná y el Paraguay se esperan valores inferiores a los normales; mientras que en las cuencas del Iguazú y el Uruguay habrá valores normales de precipitaciones", agregó el funcionario provincial.Punto aparte, Gietz anticipó que no se prevén lluvias para la semana próxima". "Las esperanzas de lluvias son reducidas para este mes, porque para agosto se estima que los valores de precipitaciones sean a la mitad de los valores normales", aclaró."El anual hidrológico para agosto ronda entre los 80 y 90 mm en la zona, y lo que se espera son 25 mm", afirmó el responsable de Hidráulica de la provincia, al dar cuenta que "la semana pasada, en toda la cuenca del río de La Plata, prácticamente, no llovió nada"."Se espera un movimiento en la cuenca del Iguazú para este fin de semana, lo que podría llegar a aportar un poco de caudal al Paraná", acotó al respecto.