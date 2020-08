Josefina, la monja que es furor en TikTok: "Lo vivo con mucha entrega"

@joseecattaneo Mi fiel, nuestro fiel compañero ~ Dios // No quiero nada mas sin Dios ? ? sonido original - joseecattaneo

Josefina Cataño, es una monja que actualmente vive en la provincia de Córdoba. Durante a cuarentena se abrió una cuenta de TikTok, se volvió furor y cosecha casi 46 mil seguidores."Soy de Buenos Aires, viví mucho tiempo pero hace seis meses que estoy en La Carlota, provincia de Córdoba", expresó a"Me hago cargo de lo que sucede en las redes, pero más cargo lo hago a Jesús. Yo pongo mi parte, pero nunca pensé estar donde estoy, siendo furor, como dicen ustesdes, con la red social", dijo.Y agregó que "lo vivo con mucha entrega, como un servicio más que hago en mi vida. Siento que es una misión hacer esto, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo"."La red social es bastante amplia y no solo los niños la utilizan, también jóvenes y adultos que entran a buscar mensajes de alegrías. Yo me introduje en Tik Tok para evangelizar", comentó.Al respecto, dijo que "uno tiene que tomar las riquezas que tiene la red social para poder anuncia a Jesús y que esté presente en ese lugar. Mis superiores y mis hermanas me acompañan en esto y hay muchas personas que están rezando con mucha alegría por lo que me sucede"."Realizó videos caseros, muy simples con idea propias y creo que es obra de Jesús que quiere estar con su gente. Pero también el éxito debe ser porque es una novedad que una monja esté en esa red social", finalizó.