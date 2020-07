El Sindicato de Empleados de Comercio se capacita sobre el Covid-19

Paraná Cambian el horario de funcionamiento de los comercios en Paraná

Ventas en los comercios



El Sindicato de Empleados de Comercio trabaja intensamente para capacitar a los delegados, comerciantes y comisión directiva sobre el coronavirus y la pandemia.Daniel Ruberto, Secretario General del Sindicado de Empleados de Comercios."Consideramos necesario que tanto los delegados como los activistas, y la comisión directiva entiendan la situación, entonces contratamos las profesionales para que nos capaciten", comentó.Ante el caso de un coronavirus en una empresa "si se registra un caso sospechoso esa persona se debe aislar, pero si da positivo al test de coroanvirus, se debe aislar también a los compañeros que fueron contacto estrecho", explicó."Los comercios en Paraná están funcionado, pero las personas no circulan mucho. A partir del mediodía se corta un poco la circulación", dijo y agregó que "de igual manera tenemos un poco expectativas en las ventas por el día del niño"."El gobierno nacional estaba pagando el 50% del sueldo, pero ahora hay algunas cláusulas donde se tiene que comprar la facturación del comercio con respecto al mismo mes del año pasado. Es posible que a muchos locales no le den esa ayuda", indicó.Al respecto dijo "si bien están prohibido el despido hay comercio que no puedo sostenerlo más y eso lleva a una pérdida de puestos de trabajos, no por despidos sino por el cierre de los negocios".