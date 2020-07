Paro de colectivos: Choferes presentaron una propuesta por salarios adeudados

"Tenemos la esperanza de resolver próximamente el conflicto"

Tras un mes sin colectivos urbanos en Paraná y el área metropolitana, choferes se autoconvocaron frente a la sede de UTA para solicitar que les abonen el 30 por ciento de lo adeudado del mes de junio y el aguinaldo en un pago, el resto de la deuda hasta en tres cuotas.Días atrás la empresa, Buses Paraná ofreció a los trabajadores abonarles la deuda en seis cuotas, pero los choferes rechazaron la propuesta.A los trabajadores de colectivos urbanos, la empresa les debe el 30 por ciento del sueldo de junio, medio aguinaldo, diferencias salariales acordadas en 2019 y a partir de este sábado, el sueldo correspondiente al mes de julio., la semana que viene se va a sumar el sueldo correspondiente al mes de julio", comentó un representante del gremio Enrique Jacob.Por su parte, un trabajador indicó que "a las autoridades del gremio le pedimos que le transmitan a la empresa que aceptamos q"Cada vez es", sentenció un colectivero.En relación al anuncio del intendente de Paraná, para que se reactive el servicio, el trabajador señaló que "estamos a la expectativa para que haya un acuerdo con la empresa, que nos den un marco de seguridad, podamos cobrar todo lo que nos deben y así retomaríamos el servicio"."Queremos volver a trabajar para que se comience a mover el sistema y entren ingresos para que cobremos", argumentó Jacob.En este sentido, remarcó que "no entendemos por qué el empresario no hace un esfuerzo y paga; tanto que dice que necesita solucionar este problema. A ellos nunca les alcanza lo que le dan la municipalidad y el resto de subsidios"."Es difícil la situación de todas las familias, necesitamos cobrar para poder salir a trabajar, no vamos a dejar de lado todo lo que ya ganamos", reflexionó un chofer.Luego de la reunión con los empresarios, el secretario gremial, Sergio Groh, mencionó que "hemos tenido un acercamiento en esta semana, y coincidimos en algunos puntos"."Estamos a la tratativa de poder cerrar un acuerdo y tratar de solucionar este conflicto dentro del marco de una pandemia y la situación de crisis que atravesamos los trabajadores", sentenció.En este sentido remarcó: "La medida de fuerza continúa, porque para salir a trabajar necesitamos la respuesta concreta del dinero" ."No tenemos pautado otro encuentro, a esto lo vamos a resolver en breve, con la empresa y el municipio", refirió."La Municipalidad nos apoya y trata de solucionar el conflicto, tenemos una gran esperanza para terminar esta semana con estos temas", culminó.