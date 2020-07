Colectivos: "Estamos expectante a que aparezca la solución en la próxima semana"

Los colectiveros, aguardan los resultados de una reunión a nivel nacional prevista para esta tarde, y una nueva propuesta de pago que podría llegar este viernes.el intendente de la ciudad de Paraná, Adan Bahl."El Ministro de Trabajo, hace unos días realizó unas declaraciones en Santa Fe, de que ese fondeo ya no tiene recursos. Se está trabajando para que eso se sustente, y desde el municipio estamos viendo distintas alternativas", dijo.Y agregó que "el primer objetivos que tenemos es que haya trasporte público, pero también tenemos al decisión política de ir buscando alternativas complementarias al sistema de transporte"."Hay muchas medida que iremos anunciando en las próximas semanas, pero desde el municipio aportamos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Es verdad que hubo demoras con respecto algunos aportes nacionales, pero estamos trabajando y el objetivo nuestro es que el transporte se retome a la brevedad", indicó.Al ser consultado sobre cuál sería la solución, destacó que "tenemos un servicio de transporte que se sustenta en gran parte con los boletos, en un situación normal, el corte de boletos sería de 96 mil pasajeros, durante la pandemia se redujo a 12 mil y cuando los colectivos no circulan es cero pesos".El intendente continuó diciendo: "cortar el servicio y que se reciban únicamente los subsidios es alto incongruente. Lo que debemos lograr es que el servicio comience a funcionar y el dinero que comience e circular forme parte del total necesario de recursos para que el sistema funcione".Lo que sucedió es que "una parte del subsidio nacional no llegó al interior país, si al Área Metropolita de Buenos Aires y de manera triplicado que al resto de la Argentina. Debemos trabajar para que el servicio de transporte circule porque si no vamos a estar en un punto de estancamiento de manera permanente", indicó.Al finalizar, dijo que "hoy estuve en comunicación con autoridades del Ministro de Transporte y han tenido una reunión con varios legisladores nacionales en el área de presupuesto. Estamos expectante a que en la próxima semana aparezca la solución para que el servicio vuelva a funcionar".Vale mencionar que los choferes de colectivos cobraron hasta el momento sólo el 70 por ciento del sueldo de junio. Además, las empresas concesionarias les deben a sus trabajadores el medio aguinaldo y en el caso de Paraná también les adeudan cifras correspondientes a acuerdos alcanzados durante 2019.