Realizan la campaña "Artista por Artistas" para ayudar a hacedores culturales

La campaña tiene como objetivo sortear cinco cajas culturales en beneficio de artistas de locales."El Colectivo de Artistas Autoconvocados Junto a la Asamblea por el Derecho a la Cultura, es otra de las actividades que llevamos adelante, desde que comenzó la pandemia", expresó aExequiel Caridad, actor."En un principio realizamos un fondo común y en estos últimos meses repartimos bolsones solidarios. Pero una amiga me dijo que porque no sorteábamos cajas culturales con producción de artistas locales", dijo.Y agregó que "hicimos una invitación y cada vez se suman más artistas. Hasta el momento armamos cinco cajas con distintas producciones. Hay libros, discos de músicas, juguetes de maderas, entre otros"."Para particupar pueden comprar un número a través de una trasferencia bancaria. El ocho de agosto, vamos a realizar una transmisión en vivo y en donde vamos a sortear las cajas", explicó.Para contactarse con los organizadores del evento o comprar el número, deben entrar aquí "El dinero que se recaude se va a repartir, en partes iguales, entre los artistas que no están pudiendo trabajar por la pandemia y es su única fuente de ingreso. Las personas pueden comprar su número hasta el mismo 8 de agosto", indicó."Cuando compras la rifa, me mandas por WhastApp el comprobante de la trasferencia y en ese momento yo te doy a elegir el número".Al respecto dijo que "comenzamos hace una semana con la venta de números y la campaña se está moviendo. Nos gustaría que se mueva un poco más, cuanto más números vendamos, mejor será".Sobre las familias sin trabajo dijo que "cuando comenzó la cuarentena hicimos un relevamiento y teníamos registrado 30 artistas sin tener una fuente de trabajo. Hoy en día estamos haciendo otro conteo y ya se van agregando 16 más y sabemos que no estamos pudiendo llegar a todos".Al finalizar, dijo que "las personas que no pueden comprar la rifa, porque estamos todos en una situación complicada, nos ayuda mucho que entren a las redes sociales y compartan la información, para que llegue a más voces".