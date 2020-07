Saavedra: "Quienes no tengan que salir de sus casas, que no salgan"

Silvina Saavedra, coordinadora del nodo epidemiológico de la municipalidad de Paraná

, en diálogo con, afirmó que "lo que tenemos que disminuir es la circulación. Vamos sabiendo sobre los casos en Paraná, es lo que se esperaba para esta época. Pero la forma de que eso no se nos vaya de las manos, es haciendo los controles que corresponden".; esa es la forma en que nos contagiamos, principalmente apuntado a los jóvenes. Tal vez un joven que no tienen factores de riesgo, no va a ser un cuadro grave, pero sí será un peligro para un familiar que sea o mayor de edad o que tenga factores de riesgo", afirmó."Hay que respetar la distancia. Estamos hablando de un virus respiratorio, se elimina pro fosas nasales, o por la boca, si no estoy con barbijo.que pueden hacer que esas personas tengan un cuadro grave, que termine en la terapia intensiva o falleciendo", puso relevancia.Al ser consultada, refirió que las medidas que se toman "alcanzan en la medida en que la gente las cumpla., que termina internada en terapia intensiva, o muerta, que es lo que queremos evitar".En algunas ciudades, la situación se presentó con casos de conglomerados, como en Villa del Rosario, Paraná, Gualeguaychú. Hay otras localidades como Colón e Ibicuy que acaban de salir de la situación de conglomerado.A la calificación, "por conglomerado o el pase a circulación comunitaria" lo define el Ministerio de Salud de la nación, bajo ciertos parámetros, no sólo con el número de casos, por ejemplo, se tiene en cuenta cuando se duplican los casos en un período corto de tiempo y cuando la terapia está en un nivel ocupado. Pasa por distintas variables", aseveró.