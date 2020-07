La situación económica que vive Brasil y el apoyo que recibe Bolsonaro

Brasil está viviendo momentos de incertidumbre. El presidente Jair Bolsonaro, quien se mostró en contra del coronavirus, fue diagnosticado con la enfermedad. El país, es uno de los que registra más casos positivos y muertes por Covid-19, y enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia.dialogó con Juan Bautista Lucca, politólogo, que este martes publicó, junto a dos profesionales, el libro, a través de la EDUNER. El texto, es la continuación de un compilado de trabajos sobre la historia política del país vecino y la crisis que ha vivido en los últimos años.En relación al libro, Lucca expresó: "No lo podíamos prever, pero sabíamos que Bolsonaro nos iba a seguir sorprendiendo, por eso el libro queda a medio camino con respecto a sus políticas. Pero queríamos darle una continuidad al proyecto que surgió en Paraná de la Facultad de Trabajo Social y de la Universidad Pública".Sobre la situación de Brasil, dijo que "hay varios niveles de interpretación. En primer lugar, la urgencia del coronavirus. En relación a esto, varios analistas plantean que la pandemia, vino a acelerar los tiempos de una situación que ya era critica en el país vecino"."En una segunda lectura, podemos decir que Brasil es la segunda pandemia que está viviendo, porque en el 2017 la OMS había declarado que el país estaba atravesando una pandemia con respecto a la violencia social, política y ciudadana. Es uno de los países más peligrosos en relación al activismo social", explicó.Y agregó que "en una mirada a largo plazo, se puede decir que lo que Bolsonaro representa, tiene que ver con la amplia historia en las raíces de Brasil en las políticas de Elite, que tiene una continuidad muy longeva. Esto es porque existen clanes políticos y practicas muy habituadas y condensas en las dinámicas de la política de Brasil. Esto se ha modificado muy poco, inclusive en un contexto de cambios como el que fue la llegada de un partido de izquierda".El politólogo, comentó que "el apoyo real que recibe Bolsonaro se sostiene en tres vectores. El primero, que tiene que ver con el inminente desplazamiento del presidente mientras dure su enfermedad, es el apoyo de los sectores militares. Desde que irrumpieron en 1984 los militares a través de un golpe de Estado, no se veía una presencia ministerial muy fuerte por parte de las fuerzas"."El segundo vector, tiene que ver con el Parlamento, y allí Bolsonaro se apoya en lo que se llama la bancada de la BBB, del Buey, de la Bala y de la Biblia. Es decir, son sectores que están en múltiples partidos, pero responden a estas sigla. Defienden la religión, los agronogocios y la portación de armas" indicó.A la vez mencionó que "el tercer vector, tiene la explicación de que porque el presidente tiene el 40% de apoyo por parte de los brasileros y que lo votarían, si hoy hubiera elecciones".En ese sentido, dijo que "Bolsonaro es un líder de audiencia, de comunidades y redes sociales. El presidente les habla a través de estas redes y es allí, donde la opinión pública es otro de los vectores de apoyo".En cuanto a las elecciones de octubre, Lucca dijo que "son elecciones municipales y no vamos a ver figuras como Dilma o Lula".Y agregó que "creo que no hay otras fuerzas de izquierda, que pueda ocupar o establecer de eje a todos los fragmentos rotos que quedaron luego de la salida por el golpe a Dilma Rousseff"."Con excepción a Ciro Gomes, pero el problema es que tienen una raíz territorial muy acotada. Provine de una ciudad muy pequeña, tiene mucha visibilidad pública, pero poca base de sustento político electoral", finalizó.