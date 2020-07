El tren fue una alternativa para trasladarse ante la falta de colectivos urbanos

Paraná Los colectivos dejaron de circular en Paraná por nueva retención de servicios

Debido a la falta de servicio de colectivos urbanos tras la medida sindical tomada por UTA, los usuarios quedaron sin el transporte que los lleve hasta sus lugares de trabajo.accedió a imágenes que muestran el aumento de pasajeros que se registró esta mañana en el apeadero de Colonia Avellaneda."Habitualmente, el tren viaja con hasta 40 pasajeros pero por la falta de colectivos urbanos, se copó la capacidad establecida por protocolo, de 70 pasajeros", confirmó ael encargado de Operaciones de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER), Sergio Portela.En la oportunidad, el ferroviario aclaró que "el control que realiza personal de Policía Federal es estricto; si el pasajero no tiene el certificado nacional o el permiso, no viaja".El servicio de tren, debido al protocolo por coronavirus, solo registra dos salidas diarias: de Paraná, a las 6.20 y a las 13hs; mientras que desde Colonia Avellaneda lo hace a las 7.30 y a las 14.10hs.Al respecto, Portela indicó aque no está previsto un aumento de frecuencias "porque la indicación de Nación es que el transporte público sea el justo y necesario".