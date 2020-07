Lischet: "Queremos tener el mismo tratamiento que dan a Buenos Aires"

Marcelo Lischet, referente de Buses Paraná,

Paraná Los colectivos dejaron de circular en Paraná por nueva retención de servicios

Debido a la falta de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) cuyo plazo expiró este martes, y las diferencias correspondientes a diciembre y al SAC de 2019, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dispuso la inmediata retención de servicios en todo el interior del país. A partir de las 17.20 de este miércoles, empezaron a dejar de circular los colectivos en Paraná.La decisión se adoptó al fracasar en la tarde de este miércoles una audiencia entre el Consejo Directivo Nacional de UTA, empresarios de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) y funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación.indicó en el programaque las reuniones, en la jornada, "comenzaron esta mañana (en Buenos Aires), de la que participó el Ministerio de Transporte de la Nación.Estaba la versión de que los fondos para el aguinaldo iban a estar, para paliar la situación de pandemia donde nuestros servicios son esenciales. Además, nosotros no podemos entrar en la ayuda extraordinaria, en el ATP"., que no se ha modificado", relató Lischet.Hoy hay gente que paga 29 pesos (el pasaje), el promedio que a nosotros nos ingresa son 16 pesos, lo otro está en subsidio, por ejemplo a los estudiantes que están pagando 2,10 $, que me parece perfecto. Pero alguien lo tiene que pagar, es decir lo tiene que pagar el Estado, como lo hace en Buenos Aires".El chofer gana lo mismo acá, que lo que gana en Buenos Aires; el combustible es más caro acá que en Buenos Aires, las cubiertas son más caras acá, el colectivo sale más caro acá que en Buenos Aires", refirió."Queremos que nos digan qué respuestas nos van a dar, para poder trasladárselas a los empleados. Queremos tener el mismo tratamiento que dan a Buenos Aires", dijo para finalizar Lischet.