Paraná otra vez sin colectivo: Usuarios se vieron sorprendidos por la medida

Paraná Los colectivos dejaron de circular en Paraná por nueva retención de servicios

Debido a la falta de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) cuyo plazo expiró ayer, y las diferencias correspondientes a diciembre y al SAC de 2019, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso la inmediata retención de servicios en todo el interior del país, con lo cual dejan de circular los colectivos en Paraná esta misma tarde.Una vecina de la ciudad de Paraná, comentó aque "recién me enteré, cuando llegue a la parada de colectivo eran las 16:50 y pasó la línea que tenía que tomarme y no paro. Ahora estoy esperando que vuelva a pasar".Al respecto dijo "sino pasa me tendré que ir caminando, vivo en el Barrio Los Pinos. Espero que pase un colectivo más".En tanto un colectivero que hacia su parada en una garita, dijo que "recién me avisaron por WhatsApp de la decisión"."Me acabo de enterar y vivo en Colonia Avellaneda, estoy esperando alguna línea que me lleve hasta allá. Recién pasó un colectivo pero no me levanto", expresó otra usuaria del servicio."Vine hasta la ciudad por un turno en la clínica", explicó.Por último, una mujer mencionó que "me acabo de enterar que había retención de servicios. También vivo Colonia Avellaneda, por suerte me pude contactar con una compañera de trabajo de que me acerca un tramo y después tomo un remis".Y agregó que "el tema es mañana cuando tenga que volver a trabajar, me podría venir en tren pero no me coinciden los horarios". Sobre la situación de los colectiveros, dijo que "me parece bien que reclamen, pero nos perjudican a todos. Es lamentable lo que sucede, deben buscar alguna solución porque todo los meses pasa lo mismo".