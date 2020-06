A través de un software la comuna obtendrá datos sobre el avance del Covid 19

"Es un orgullo que este programa se haya desarrollado en Paraná. Servirá para anticipar el comportamiento del coronavirus en caso de llegar a una fase de transmisión comunitaria, lo que nos va a ayudar tomar las mejores decisiones para cuidar a los vecinos y a las vecinas de la ciudad", remarcó el presidente municipal Adán Bahl."Paraná se viene preparando sanitariamente: incorporamos nuevas camas, más respiradores, habilitamos nuevos centros de internación para pacientes con coronavirus, pero es imprescindible que no lleguemos a la fase de contagio comunitario", subrayó Bahl, al tiempo que exhortó a "cuidarnos porque es la única manera de protegernos. Tenemos que seguir siendo responsables y cumplir con las medidas de distanciamiento social".El subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad, Germán Gatti, explicó: "Estamos trabajando desde hace tres meses y ya hay dos barrios de la ciudad relevados y mapeados. La Municipalidad, sobre la base de esos datos, puede ahora simular, en caso de registrarse un contagio en estos barrios, qué acciones se deberían tomar para prevenir que siga circulando el virus".El trabajo realizado fue presentado en una convocatoria extraordinaria lanzada por la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. La iniciativa ?elegida entre más de 900 proyectos para aportar soluciones a la pandemia desde diferentes disciplinas? fue aprobada y contará con el financiamiento correspondiente para su continuidad.Con parte de los fondos del proyecto, asimismo, se equipará la sala de situación de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad (computadoras, proyector, TV led, etc.), que será utilizada para el monitoreo de esta pandemia, entre otras.El decano de la Facultad de Ingeniería de la UNER, Diego Campana, señaló que la generación de este modelo de simulación matemática se enmarca "en nuestro rol como universidad de ponernos al servicio de la sociedad, y más en esta situación particular que vivimos ante la pandemia".Destacó que esta labor conjunta fue posible "porque había una relación previa de trabajo" con la Municipalidad, y explicó que el grupo investigador de la Facultad "ya estaba trabajando en modelado por contagio de dengue, zika y Chikungunya y, ante este nuevo escenario, se readaptó el modelo" para el caso de Covid-19.Del acto de firma del convenio, además, participaron el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella; la secretaría de Coordinación Estratégica de la Municipalidad, Camila Farías; y el secretario de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencias y Tecnología, Eduardo Macri.