Bahl: "Buscamos alojamiento temporal para las personas sospechosas de covid-19"

Este jueves el Ministerio de Salud de la provincia reportó 17 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 10 corresponden a Paraná. Teniendo en cuenta que nueve de estos casos confinados son contactos estrechos de pacientes con covid-19 positivo, el intendente, Adán Bahl, comentó que están buscando alojamientos temporales individuales para aislar a "las personas que están dentro de los contactos estrechos y que esperan los resultados del testo"."Hoy estamos en otra etapa, trabajamos con provincia en el seguimiento de los nexos y también buscamos capacidad de alojamiento para las personas que están enfermas se aislen y no se queden en sus domicilios y contagien a la familias", remarcó el presidente municipal aEl intendente señaló que para los pacientes ya confirmados de coronavirus se están buscando alojamientos de manera colectiva, pero para los casos sospechosos se busca alojamiento individual para que no tengan contacto con otras personas y se contagien.", remarcó.A su vez señaló que "no hemos eximido los servicios básicos, como la recolección de basura, desmalezamiento y alumbro público. Son actividades que se hacen al aire libre y bajo protocolos específicos".Bahl remarcó que "hoy en una reunión vía zoom con los intendentes del área metropolitana para trabajar de manera conjunta y tomar las mismas medidas en materia de seguridad"."Trabajamos permanentemente tratando de ser muy precavidos en las medidas que tomamos, pero rápidos. Por eso fue que el sábado tomamos esa medida", culminó.