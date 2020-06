Más personas aisladas por Covid 19 en Paraná: Quiénes deben cumplir cuarentena

Sociedad Hay un paciente grave y 10 niños con coronavirus en Entre Ríos

El pasado lunes, el director de Salud Mental e integrante del COES entrerriano, Carlos Berbara dijo aque en Paraná se encontraban aisladas unas 600 personas por ser "casos potencialmente sospechosos" de coronavirus.debido a que continúan apareciendo casos en la capital entrerriana y porque además "todavía no se cumplieron los 14 días desde la aparición del primer caso".1-. En ese caso se le realiza un hisopado y se lo aísla. El aislamiento se realiza, en lo posible, en el Hospital de la Baxada, a los efectos de que, si fuese positivo, se pueda ver cuál es su estado y organizar su aislamiento.2-. A estas personas no se les hace el hisopado, pero "se les pide que cumplan un aislamiento, es decir, que se queden en su casa en cuarentena por el término de 14 días". Además se les solicita que "eviten el contacto con personas fuera de su núcleo" y que no salgan de su casa "por ninguna razón".Desde el COES se aclaró además que. Pero si mantuvo un contacto directo con un caso positivo, aunque sea de manera esporádica, es potencial portadora. Por eso se les indica aislamiento en su casa por 14 días, y deben respetarla. No sólo para estar alertas a cualquier síntoma, sino también para no seguir dispersando el virus, debido a que desconocen que lo portan y son asintomáticos".Respecto a los casos confirmados como positivos de coronavirus, que en Paraná ascienden a 62, desde el COES se remarcó que "se intenta que permanezcan internados incluso aunque presenten sintomatología leve. Para eso existe la posibilidad de internación en el Hospital de La Baxada, donde se preparó una unidad de internación para pacientes de esas características".En tanto, quienes presentan cuadros más complicados, con síntomas moderados o graves, quedan internados en el Hospital San Martín. (APFDigital)