Paraná, con circulación por conglomerado: "Hay unas 600 personas aisladas"

En diálogo con Quién Dice Qué, Berbara aseguró que están "siguiendo con mucha atención el movimiento que están teniendo los casos de coronavirus en la provincia y poniendo la lupa en los departamentos en que se está dando la situación de trasmisión por conglomerado".



Los casos de Colón y Paraná de conglomerado, tiene algunas similitudes. "En cualquier circunstancia en que hubiera contacto interpersonal y quizá no se procuren las medidas de prevención necesarias, como el tapabocas, tapanariz, el distanciamiento, lamentablemente se va a ver el contagio, en algunas instancias por conductas con cierto grado de imprudencia en núcleos sociales en donde no debieran haber ocurrido, y en algunos otros ámbitos, lógicamente vinculados al trabajo y actividades productivas, en las cuales el contacto y el distanciamiento se dificultan mucho", resaltó el profesional.



Este lunes "están en estudio unos 600 casos, en Paraná y eso lleva a que se les procure, y se les pida el aislamiento necesario. Estas personas están en aislamiento; la investigación epidemiológica lleva a la definición que se debe procurar el distanciamiento preventivo indispensable", remarcó Berbara. Se hace hisopado si hay síntomas, si no hay síntomas, se los mantiene aislados 14 días, recordó.



Al ser consultado sobre el porqué a veces cuesta encontrar el nexo epidemiológico, Berbara afirmó: "A veces es complejo porque, a medida que se amplían los márgenes de circulación de las personas, por ser trabajadores esenciales, o por desarrollar alguna actividad productiva y comercial, las personas empezamos a mantener contactos profusos y es allí donde se encuentra la dificultad para tratar de ubicar quién pudo haber sido el contacto positivo que tomó contacto con nosotros".



Respecto del primer contagio (el de una mujer que trabajadora en la Cooperativa Farmacéutica del Litoral), que desencadenó el resto de los casos, a través de los cuales hoy Paraná presenta circulación por conglomerado, Berbara afirmó: "Ese primer caso pudo haber sido por variables que tienen que ver con la complejidad de esa empresa en donde, a veces, el mantener el aislamiento estricto es complejo. Tenemos que tener en cuenta que, como provincia, tenemos áreas productivas y de vínculo con actividad comercial con provincia de Buenos Aires que es un área en la que la circulación del virus es más profusa que en nuestra provincia, por lo que cada vínculo que podamos tener en áreas de transporte, comercial, va a ser una fuente de contacto".



Los cierres de lugares como La Cooperativa Farmacéutica o de los consultorios de Osecac, "son definidos en conjunto, el COES participa y asesora a cada una de las instituciones o lugares que se ven afectados por la enfermedad, en primer lugar informando sobre las características que tiene el virus, que implica el contagio, cuáles son los ciclos de vida del virus, y el porqué de la importancia de administrar esos 14 días en los cuales, si no hay contagios en el lugar, se define que el área puede ser productiva nuevamente".



"La velocidad de duplicación es una variable que nos va definiendo el pase de una fase a otra. Por ahora permanecemos en fase de distanciamiento social. Esto va en tiempo de duplicación que van entre los cinco y los 15 días, esto nos va permitiendo movernos en cada fase. Esto es muy dispar, no es uniforme en la provincia de Entre Ríos y es una de las variables que se ha visto afectada en estos últimos días, en un ascenso en la capital de la provincia", destacó.



De la misma manera, apuntó: "Tenemos que estar abiertos a movernos en las distintas fases, que vayan restringiendo la movilidad para evitar el contagio y la gravedad del volumen de situaciones en nuestra provincia".



En estos últimos días se ha desmentido el traslado de pacientes con COVID-19 desde Buenos Aires a Entre Ríos. Al respecto, Berbara, indicó: "Categóricamente se ha dicho que no, eso en ningún momento estuvo en los planes de gestión y no es algo que se haya discutido en el Comité de Emergencia ni en los trabajos interministeriales con el Ministerio de Salud de la Nación. Se desmiente que haya gestiones para traer pacientes o que haya pacientes de Buenos Aires en nuestra provincia. Eso se desmiente clara y categóricamente". Elonce.com.