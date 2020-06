"Existe la posibilidad que haya circulación comunitaria de COVID-19 en Paraná"

, así lo confirmó el director del área de Epidemiología, Diego Garcilazo.Según explicó, el paso a una nueva fase epidemiológica "dependerá deEl contagio de coronavirus por transmisión comunitaria en Paraná "dependerá de, aclaró el funcionario. Ya que según advirtió, "al ser una ciudad tan grande en contagio por conglomerado, esto genera que, a diferencia de localidades más chicas,".Al interrogarlo a Garcilazo si se confirmó el nexo epidemiológico de aquellos pacientes en los que no estaba determinado cómo se contagiaron, éste explicó que "cuando se informa que, en primera instancia, no existe el nexo, después, con la investigación epidemiológica se determina cual ha sido el contacto con el cual la persona se infectó"."Cuando se notificó el primer caso del conglomerado en Paraná, en primera instancia, hubo casos cuyos nexos epidemiológicos no estaban claros; pero"En la provincia, en las localidades con transmisión por conglomerado, se abrió la definición de caso para incorporar aquellos cuadros respiratorios como neumonías o síndromes gripales que no tengan antecedentes de viaje ni nexo directo con algún caso confirmado para poder evaluar la posible transmisión comunitaria en estas localidades", explicó., indicó.