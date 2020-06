Detallan los controles sanitarios que se realizan en los accesos a Paraná

Ante el crecimiento de casos de coronavirus y la confirmación de que hay "circulación por conglomerado" en la ciudad, la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria de Paraná, Juliana Robledo, destacó que se mantiene y refuerza el "trabajo en conjunto con la Provincia para hacer el monitoreo de cada uno de los casos confirmados de Covid 19 y eventualmente identificar los nexos epidemiológicos de cada uno".En este caso, hasta el momento no se ha tenido que aplicar el protocolo porque no ha habido personas que registren fiebre.En los ingresos por avenida Almafuerte el control lo cubre Policía de la provincia y en Oro Verde, la Policía junto con la Municipalidad de esa localidad.En la Terminal de Ómnibus, cuando llegan colectivos del programa Repatriados o Regreso a Casa, asiste la ambulancia municipal que toma la fiebre a quienes descienden de los micros junto con los datos para seguimientos telefónicos. Todas aquellas personas que vienen de zonas de circulación comunitaria del virus de Covid 19, deben permanecer en aislamiento social obligatorio por 14 días, no pueden salir de sus casas ni tener contacto social ni familiar.