Hay 15 casos de Covid-19 en la cooperativa farmacéutica y cierra por dos semanas

Quince positivos

Sectores afectados

Hisopados y en cuarentena

Farmacias abastecidas

El avance del coronavirus en diferentes ciudades llamó al gabinete provincial a realizar una revisión de la situación epidemiológica de la provincia y profundizar medidas que tiendan a reducir la circulación de los ciudadanos en todo el territorio provincial.El transporte interurbano se suspendió en forma transitoria y se intensifican los controles sanitarios. Se ratifica la importancia del autocuidado y la responsabilidad individual.Una empleada de la Cooperativa Farmacéutica del Litoral, ubicada en el centro de la capital entrerriana, en calle España al 100, a metros de Pellegrini, tuvo un diagnóstico positivo de coronavirus el pasado jueves y varios de sus contactos fueron contagiados Las autoridades de la empresa confirmaron aen la Cooperativa Farmacéutica del Litoral.A raíz de la situación, las autoridades decidieron paralizar sus actividades por quince días. "La cooperativa se encuentra en", señaló el gerente de la cooperativa, Gustavo Lorefice.Por otra parte, el gerente de la firma, informó a este medio queAsimismo, el directivo de la Cooperativa Farmacéutica del Litoral, explicó a, de los que se esperan los resultados", dijo Lorefice.Al mismo tiempo, sostuvo que ", pero están en cuarentena a modo de prevención", resaltó y agregó que no se descarta que se den otros casos. "En los primeros días de desarrollo del virus, los test dan negativo y eso lleva a confiarse,", explicó el directivo de la empresa.Por otra parte, en referencia a las farmacias del interior que son abastecidas por la Cooperativa Farmacéutica del Litoral, el gerente de la empresa, Gustavo Lorefice, señaló a Elonce que no habrá desabastecimiento. "En principio no va a haber desabastecimiento, ya que droguerías colegas de fuera de la provincia,