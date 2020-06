Paraná "por el momento" no vuelve a "fase 1", aunque "esto es muy dinámico"

Lo que dice el decreto municipal

El secretario Legal y Administrativo del municipio de Paraná, Pablo Testa, indicó aque este lunes por la mañana analizaron nuevamente la situación generada en la capital entrerriana a partir del crecimiento de los contagios de Covid 19. En la reunión se ratificó que mantendrán las restricciones que se establecieron el sábado, pero que, por el momento, no se ampliarán las mismas buscando de "no afectar la actividad económica"."Por ahora lo que tenemos es el decreto del sábado, donde se restringieron algunas de las actividades que estaban habilitadas, en función de las novedades epidemiológicas", explicó el funcionario.Testa ratificó que se apunta a "bajar la circulación de personas, evitando el traslado" de las medidas "hacia la actividad económica".Confirmó que "por el momento no se evalúa cerrar comercios (más allá de los restaurantes y bares), pero hacemos mucho hincapié en la responsabilidad individual. Algunos de los casos que tenemos se han dado por situaciones que no están permitidas"."Pedimos mantener el distanciamiento, usar el tapabocas para poder seguir en la mediana normalidad que tenemos en nuestra ciudad, donde la mayoría de las actividades están habilitadas", insistió el secretario Legal y Administrativo del municipio.Admitió que "el retroceso de fase dependerá de la evolución. Lo que está programado es seguir con las medidas restrictivas a actividades de esparcimiento, recreativas y deportivas".Asimismo, aseveró que "no tenemos personal municipal aislado", mientras que las tareas en las dependencias de la comuna "se desarrollan como se venía haciendo, con turnos, mientras que los empleados mayores de 60 años o agentes con enfermedades de base no concurren a desarrollar sus tareas. Seguimos con los protocolos sanitarios como poner alcohol en gel y tomar la fiebre", mientras que los cementerios seguirán abiertos como hasta ahora, con los protocolos ya establecidos.