Once Directores: "Me gusta entrar a la sala y que me cuenten cualquier historia"

Sobre 25 minutos

, esas imágenes que se proyectaban en la pared. Incluso a mi infancia la tengo en diapositivas, que es un formato que casi no existe. Creo que tengo una sola lata de 16 mm o súper 8, que eran formatos hogareños. Eso era el cine, cine; no lo que es cine digital de hoy", relató Gómez al contar de su amor por lo audiovisual."Era una tira de papel, con una emulsión. Al pasar por esa ventanilla que tenía la cámara, la exponía. Era una sucesión de fotos. Tiraba 16, 18 cuadros por segundo y con eso, uno iba haciendo registros familiares. Una cinta duraba tres minutos, en ese tiempo, capaz había imágenes de un año de vida o seis meses. Por ejemplo, ahora, cuando grabamos con el celular, grabamos mucho tiempo. Antes era todo muy cortito porque el proceso era largo", mencionó.Gómez detalló que él se decidió a estudiar otra carrera "totalmente opuesta" a la que finalmente hizo de ella, su profesión. "Dedicaba el 90 % del tiempo a ver cine, vivía en Rosario, y aprovechaba lunes, martes y miércoles las promociones a mitad de precio; en algún momento veía dos películas por día. Tenía un grupito de amigos a los que nos interesaba todo esto. Dije, 'esa carrera no es para mí', dije basta yGómez apuntó que estudió fotografía y que se acercó a la realización audiovisual "a partir de la facultad de Comunicación Social de la Uner".Empezó a trabajar en la facultad, "de la mano de los cambios tecnológicos. Aparecieron las primeras computadoras que capturaban imágenes en video analógico y lo convertían en digital. Fui acompañando ese proceso dentro de la universidad", contó.En esta oportunidad, en"CFuimos editando, reviendo el material, escribiendo, y armamos una pieza que nos parecía que tenía una búsqueda artística, con buena producción, y esa es la que nosotros armamos con 25 minutos", destacó Gómez."Lo cuenta uno de los entrevistados, en 25 minutos, el agua le llevó la casa. 'Cuando vuelvo, el agua ya me daba a la rodilla, cuando entro a mi casa, el agua me da al acuello y después no pude salir', expresaba. Este documental recorre esos momentos. Aprovechamos que habíamos trabajado mucho en producción, nos ayudó mucho la Fuerza Aérea, el canal, nos han prestado material de archivo. Es del 2003, pero esto es como un momento...", definió.