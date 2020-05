Representantes de UTA se reunieron con autoridades municipales y provinciales

Paraná Choferes y transportistas escolares protestaron en el municipio de Paraná

Varias provincias continúan sin colectivos tras 17 días de paro de choferes, debido a la falta de pago de salarios. Ante ello, el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reiteró hoy su reclamo a las empresas de autotransporte de pasajeros y a las autoridades municipales, provinciales y nacional para que "garanticen en forma urgente el pago de salarios a los trabajadores".Al respecto, el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Ditler, contó a Elonce que "en la reunión con el Intendente, se trasladó la preocupación de los choferes por la falta de pago de los salarios y le pedimos que los recursos que vengan de Nación o Provincia, se priorice a los trabajadores que se le está adeudando los salarios. Estamos a fin de mes, con la deuda de abril, prácticamente con el sueldo de mayo por delante y no sabemos qué va a pasar", remarcó Ditler y agregó que "hay una incertidumbre tremenda".Tras la reunión con el Intendente, Adán Bahl, los choferes llevaron su manifestación a la Secretaría de Transporte, Néstor Landra. "Fuimos recibidos por el Secretario y le volcamos la preocupación que la mayoría de los ATP que aún no han llegado a las empresas y la mayoría, alrededor de un 70 % de los trabadores de larga distancia, no hay percibido los haberes", dijo Ditler a Elonce y agregó que "la situación es preocupante y hay mucha incertidumbre. Hace más de año que venimos con problemas de pago en la ciudad de Paraná", remarcó."Es preocupante la situación económica de los trabajadores, porque hace dos meses que los choferes de larga distancia, no tienen ingresos y tienen que llevar un plato de comida a sus familias", dijo Ditler y agregó que "esperemos que alguien o el presidente, brinde una solución".Por su parte, el Secretario de Transporte, Néstor Landra, dialogó con Elonce TV y contó que "los representantes sindicales, manifestaron sus inquietudes en reclamo de sus sueldos atrasados de los trabajadores de larga distancia y nosotros, vamos a trasladar al Gobernador y al ministro, las preocupaciones de los choferes", mencionó Landra.En tanto, sostuvo que "hemos destacado la presencia del Estado provincial y nacional, a través de los aportes que han sido pagados en tiempo y forma, ya que, hasta el momento, la Nación a derivado 177 millones de pesos para el transporte público de pasajeros y la provincia ha aportado 117 millones de pesos en estos cuatro meses", explicó el funcionario provincial.En referencia al reclamo de UTA para que se priorice que los fondos se envíen en primera instancia a los trabajadores, Landra sostuvo que "es lógico el pedido y sería una medida que se debería consensuar con las empresas", remarcó el secretario.En referencia a la reunión a nivel nacional, que se realizará este viernes, para tratar de destrabar el conflicto, Landra señaló que "se está trabajando en conjunto, se busca agotar las gestiones para que Nación, pueda agilizar los ATP y que se destinen a los sueldos", explicó el Secretario de Transporte.