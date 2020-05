El Gobierno dispone $ 500 millones para salarios en empresas de larga distancia

El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) celebró este jueves el aporte de 500 millones de pesos de Estado nacional para que las empresas de transporte de larga distancia paguen salarios."Se camina con claros objetivos, como son el salario de todos los trabajadores y la conservación de las fuentes de trabajo también teniendo en cuenta que sin empresas no hay trabajadores", dijo la UTA en un comunicado difundido en la tarde de este jueves.El Gobierno de Alberto Fernández dispuso este mismo jueves otorgar un subsidio de 500 millones de pesos a las empresas de transporte de larga distancia, que no pueden operar en todo el país a raíz del aislamiento social y obligatorio.La decisión se tomó por medio de una resolución del Ministerio de Transporte, publicada este jueves en el Boletín Oficial.Según ese texto, la situación generada por la pandemia "ha afectado profundamente a toda la cadena de valor vinculada a las empresas de capitales privados que operan como permisionarias del sistema de transporte por automotor interurbano de pasajeros, que adicionalmente, no reciben asistencia del Estado Nacional".Transporte reconoció que las cámaras empresarias del sector "manifiestan la restricción crediticia general además de la caída total de demanda impiden el financiamiento de la actividad".La UTA venía reiterando su reclamo a las empresas de autotransporte de pasajeros y a las autoridades municipales, provinciales y nacional para que "garanticen en forma urgente el pago de salarios a los trabajadores".Ahora, después de la publicación de la Resolución 122, el gremio que conduce Roberto Fernández dijo luego de "arduas gestiones" de la entidad sindical.