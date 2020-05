Choferes y transportistas escolares protestaron en el municipio de Paraná

El reclamo de transportistas escolares

Transportistas escolares y choferes del transporte urbano y de larga distancia nucleados en UTA Entre Ríos se manifestaron este jueves frente a la Municipalidad de Paraná, registró"Esperamos poder tener una buena charla con el intendente Bahl, que sea productiva para nuestro reclamo; le plantearemos que esta situación del transporte urbano de pasajeros es insostenible, que ya no da para más, porque los trabajadores no tienen para llevar alimento a sus casas, debido a la pandemia por coronavirus", explicó ael secretario gremial de UTA, Sergio Groh., sentenció el sindicalista."Todos tenemos que poner un granito de arena, porque siempre se le pide al trabajador. Todos tienen que colaborar, como han hecho en otras provincias, porque no estamos pidiendo para la empresa, sino, para los trabajadores", remarcó., destacó Groh al insistir: "La solución es en conjunto entre la empresa, provincia y municipio".En tanto, un delegado gremial de UTA en Costera Criolla, Javier Barzola, comentó: "Los choferes se sienten totalmente desamparados por parte del Estado; solo percibimos durante abril una suma de 10 mil pesos que aportó la patronal porque no hemos tenido novedades de los ATP decretados por el gobierno nacional"."Hay un 70% de las empresa que no percibió los ATP, solo un puñado recibió la ayuda la del gobierno", destacó otro de los choferes."UTA somos todos. Nos falta gran parte del salario, por eso venimos, por la falta de salario", coincidió un representante de Fluviales.Los transportistas escolares, en tanto, se habían concentrado en Plaza Mujeres Entrerrianas, desde donde se movilizaron a la Municipalidad y coincidieron en la manifestación de UTA Entre Ríos.explicó ala presidente de la Asociación de Transportistas Escolares de Paraná, Silvina Salas."En marzo fue la última vez que se facturamos nuestros ingresos, las deudas se siguen acumulando y a los servicios hay que pagarlos. La situación se torna cada vez más pesada, por eso decidimos manifestarnos, a nivel nacional", resaltó al anunciar que "al intendente le pedimos que nos autoricen a circular y al gobernador, una exención de impuestos"., comentó José, otro de los transportistas., pero tenemos la imperiosa necesidad de hacernos visibles porque", aclaró al indicar que el sector se ajustaría al protocolo que les exijan."No fuimos alcanzados con las medidas del gobierno nacional porque al tener vehículos a nuestro nombre, nos limita para determinados créditos", reconoció el trabajador. Y agregó: "Los papás comprendieron la situación y en la medida que pueden, nos supieron acompañar; pero tampoco podemos exigirles demasiado porque estamos todos en la misma".