Responsables de clubes y gimnasios de Paraná piden retornar a sus actividades

Responsables de clubes y gimnasios de Paraná presentaron una nota al gobernador Gustavo Bordet y al intendente Adán Bahl para que se les permita retornar a sus actividades; aseguraron que ya presentaron los protocolos de cuidado correspondientes y no han obtenido respuestas.Entre los reclamantes se encontraban Emanuel Brown y Alan Preise del Centro de Entrenamiento MK Bunker, Lautaro del Campus Los Algarrobos, Lázaro Osuna de Torneo Esperanza, y un profesor de tenis, Claudio Filchinqui."La situación es crítica, desesperante, para la mayoría de nosotros", coincidieron los responsables de gimnasios, canchas de fútbol y salones en los que se dictan artes marciales"Que nos dejen trabajar porque clubes y gimnasios tienen que pagar los impuestos, que no se toman cuarentena, y necesitamos dar clases para eso", aseguró Brown aY continuó: "Por más que no seamos médicos, somos organismos de salud porque el deporte ayuda al sistema inmunológico, a combatir la depresión por el encierro"."Necesitamos volver a nuestras actividades, con los protocolos correspondientes, para solventar los gastos y también, ayudar a la salud de nuestra sociedad", insistió el gimnasio."Hace tres semanas presentamos el protocolo para retomar las actividades, y todavía no hemos tenido respuesta; lo que más nos preocupa es que tampoco hay una convocatoria para poner fechas de retorno siendo que hace 29 días que no hay casos de coronavirus en la ciudad", evidenció otro.Filchinqui, por su parte, comentó que "el tenis fue el primer deporte que fue habilitado por el gobierno nacional, y el protocolo ya puesto en vigencia en algunas provincias"."Creemos que en Paraná y San Benito se dan las condiciones, sin ningún riesgo, para poder trabajar", remarcó."Esperamos la respuesta de la municipalidad, porque el protocolo ya se presentó y seguimos a la espera para volver a trabajar cuanto antes", destacó uno de los voceros del reclamo al dar cuenta que "en el fútbol amateur hay muchos involucrados, no solo los organizadores, porque también hay árbitros y cancheros, y en este momento está todo parado".