"No sabemos cómo encarar el futuro", dijo el responsable de un gimnasio

Actividades de todos los rubros se vieron afectados desde mediados de este año por la pandemia del coronavirus que obligó a un aislamiento social, preventivo y obligatorio que se fue extendiendo con el correr de los meses.



Con el ingreso a la Fase 4 de la cuarentena y la flexibilización de las medidas, muchos sectores volvieron a trabajar, pero otro tanto sigue a la espera de la habilitación correspondiente para funcionar.



Y en este grupo se encuentran los gimnasios.



Elonce TV dialogó con Alan Preis, profesor de Artes Marciales y responsable de un gimnasio que estaba por abrir sus puertas cuando se desató la pandemia, quien dijo que están atravesando "una situación bastante complicada; sobre todas las cosas porque vivimos en un momento de incertidumbre total ya que no tenemos certezas ni un atisbo de una posible solución".



En tal sentido, afirmó que "no pretendemos ser irresponsables, todos sabemos las medidas que tenemos que tomar para luchar contra esta pandemia, es nuestra fuente de trabajo y no tenemos otra forma de subsistir y de seguir trabajando dignamente".



"No sabemos cómo encarar el futuro, no sabemos si vamos a volver en 15 días, un mes o tres meses y eso es esencial para planificar y encarar el trabajo", indicó y explicó que representantes de la Escuela Integral de Deportes de Contacto Muay Thai de Entre Ríos y Santa Fe se presentó un protocolo sanitario para volver a funcionar "que está abierto a modificaciones y al debate de cómo hacer mejor la posible vuelta, aunque sea de a poco para volver a la normalidad".



En su caso particular, Preis contó que "la pandemia nos encontró haciendo un cambio de local, y estábamos por abrir un gimnasio más completo que incluía artes marciales. Estamos esperando y hablando con los profes para ver cómo hacemos para salir adelante y que el proyecto no se caiga". Mientras tanto, tuvieron que "reinventarse" y adaptarse a las clases virtuales.



Finalmente y respecto al pago de las cuotas, dio cuenta que "del cien por ciento de los abonos mensuales que es de lo que vivíamos, si bien a la actividad no le va mal, estamos con suerte al 20 por ciento y no llegamos a cubrir nada de todo lo esencial que tenemos que afrontar". Elonce.com