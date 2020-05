Gimnasios: "Somos agentes de salud, no un lugar de entretenimiento"

Cuando uno empieza a mirar los números de la gente afectada, se ve que es muy importante la cantidad. No hay que olvidarse además que somos pequeñas y medianas empresas. Nuestro flujo de caja es chico, no somos empresas con capacidad de ahorro, por lo que hoy el panorama es complicado, porque nos estamos endeudando, además de estar frenados en no poder trabajar", resaltó en Buenas Noches, programa que se emite por, Andrea Guerrero.En el mismo sentido, detalló que se ven afectados porque "hay aportes patronales que no se pueden cubrir, la parte impositiva, alquileres, servicios que no se pueden cortar; la situación se va acomplejando día tras día. Necesitamos volver".Destacó además queEsto hace que hoy esté charlando con ustedes, representando a más de 90 gimnasios, centros de pilates y yoga, y algunos estudios de danzas, de Paraná".Expresó queA la vez estamos trabajando en la conformación de la cámara de Gimnasios, ya que es importante tener un ente que nos regule, una representación real y legal. Trabajamos en armar el estatuto de la cámara, buscar la personería jurídica y en poco tiempo, ver la forma de hacer una asamblea para elegir las autoridades en forma legal. Hoy estoy aquí en una transición".Presentamos un borrador, lo tiene el Concejo Deliberante que la semana pasada nos recibió. Tanto el Concejo Deliberante como la Secretaría de Deportes, nos están dando una mano para poder exponer nuestras inquietudes. Básicamente tiene que ver con las medidas de seguridad e higiene que tienen que ver con el distanciamiento social, barbijos, seguramente trabajar por turnos más reducidos, trabajando sobre los horarios en que podrá permanecer la gente en el lugar, protocolizando el ingreso", manifestó., dijo."Hemos encontrado en las clases online un recurso mínimo para generar algún ingreso, que no sirve para mucho más que pagar algún sueldo. Esto nos permite seguir en contacto con nuestra gente. Estamos hablando de la situación de los gimnasios, pero nos estamos olvidando hablar de la situación de las personas que están encerrados, en las casas. Dentro del DNU los gimnasios están en el mismo lugar que los shoppings o cualquier otra actividad de esparcimiento.", aseveró.