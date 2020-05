Di Giovanni: "El cine es un arte que involucra a muchas otras"

Mirá la entrevista completa:

Sobre la directora

"El cine es maravilloso, es un arte que involucra un montón de otras artes", aseguró la guionista, productora y directora de cine entrerriana Eliana Di Giovanni en su paso por, el programa dededicado a los realizadores audiovisuales de la región para que tengan la posibilidad de compartir sus producciones.Di Giovanni reveló que eligió el séptimo arte como su profesión porque le "encanta contar historias"."Mi pasión por el cine viene por el lado de contar historias, por el lado humano. Y las historias que elijo escribir suelen ser personales y muy íntimas, que me preocupan en lo más profundo, lo que me moviliza y quiero compartir", valoró al remarcar que "el cine tiene la capacidad de contar historias, aun sin usar la palabra"."Me enamoré, me la jugué y me fui a estudiar cine", destacó la directora de cine, quien se formó en la Escuela de Cine de Fernando Birri, en Santa Fe."Ta nombre es un cortometraje que hicimos en segundo año con mis compañeras, donde ejercemos los roles, trabajamos en equipo, manejamos de luces y cámaras; es crear desde la historia hasta el montaje", sintetizó al dar cuenta del proceso que implica la formación profesional."El cine es un trabajo en equipo, no podés montar una película solo", recalcó. "Es un gran equipo humano que tiene, cada uno, un rol bien definido y todos nos movemos en pos de armar la misma película, pero cada uno es importante en lo suyo: el director, sin el vestuarista, la maquilladora, no sería nada", destacó.Eliana Di Giovanni es guionista, directora y productora. Estudió en la Escuela de Cine Fernando Birri. En 2016 participó del Reality "El mentor" donde guionó y dirigió el corto "La herida invisible". En 2018 fue preseleccionada en el Concurso Raymundo Gleyzer con su proyecto de opera prima "Donde habitan los cuerpos". "Al caer el sol" es su primer cortometraje independiente, cuenta con el apoyo del INCAA y FNA. El mismo quedó seleccionado entre los mejores cinco cortometrajes del país en FACIUNI BECAS de DirecTv.En, Di Giovanni presentó el Corto "Al caer el sol" cuya sinopsis da cuenta que trata sobre un día en la vida de dos mujeres, separadas por el tiempo y la distancia.El audiovisual fue filmado en Paraná junto a un equipo local, ha sido seleccionado entre los cinco mejores del país para que su realizadora reciba una beca en EEUU: University of Southern California School of Cinematic Arts ("USC") en Los Ángeles.es un programa dededicado a los realizadores audiovisuales de la región para que tengan la posibilidad de compartir sus producciones.El objetivo del programa, es generar un valioso acercamiento a películas que se producen en la provincia y que muchas veces no llegan al público local. Se trata de realizaciones que han tenido distinciones y reconocimientos en festivales y concursos internacionales.La propuesta es conducida por Eliana Sánchez y Franco Giorda, es un ciclo que se compone de 11 programas de 60 minutos, a emitirse los martes a las 23hs y los sábados a las 21.30hs.