La falta de lluvia es una de las causas que provoca la bajante del río

Este martes, el río Paraná registró una baja de 0.74 metros, los especialistas aseguran que esto se debe, además del cierre de las compuertas de las represas, a la falta de lluvia. Cindy Fernández, del Servicio Meteorológico Nacional, dialogó con, y contó porqué se produce la bajante."Está lloviendo muy poco, tanto en las provincias del país, como en Paraguay, y el sur de Brasil. En algunos sectores se dan condiciones de sequía extrema, sobre todo si tenemos en cuenta que en el último mes, las lluvias fueron nulas", contó.Sobre la apertura de las compuertas de Brasil, dijo que "loLo que se necesita es que se vuelvan a activar las precipitaciones, no solo en el Litoral argentino, sino en los países vecinos, ya que están en 300 mm por debajo de los parámetros normales".Al respecto de las perspectivas que tienen dijo que "en el corto plazo, no son muy buenas, ya que no están prevista precipitaciones en la zona. Por el contrario vamos a tener altas presiones en esas regiones, y se darán días soleados, con un ascenso de temperatura. En el largo plazo, se espera que en el próximo trimestre las lluvias comiencen a normalizarse".